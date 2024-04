Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft in Villach

Veröffentlicht am 18. April 2024, 16:18 / ©WKK

Unterstützt wird Julian Kramer von Jasmina Huskic von „Minspiration – Design with passion“ und Tobias Suntinger von der „Corpus Motum OG“. Die neuen Köpfe an der Spitze stehen bereit, um die junge Unternehmerszene an der Draustadt zu beleben. Ergänzt wird das Trio von Lydia Stank, Hannah Widnig, Michael Omann, Markus Walluschnig, Christian Adelbrecht Wolfgang Legat und Eva Menditti.

Julian Kramer übernimmt das Ruder

Kramer betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Vernetzung und des Erfahrungsaustausches: „Wir werden bewährte Veranstaltungen beibehalten und gleichzeitig Neues ausprobieren.“ Dabei sei das Ziel, die Mitgliederzahl, aktuell sind es 1.318, zu erhöhen und die JW Villach als zentrale Plattform für den Austausch und die Unterstützung junger Wirtschaftstreibende voranzutreiben.