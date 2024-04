Schnappschildkröte bei Spaziergang in Bad Loipersdorf entdeckt

Sofort brachte der Finder die Schnappschildkröte ins Tierschutzhaus Vösendorf. Schnappschildkröten, ursprünglich in Nordamerika beheimatet, werden oft als exotische Haustiere in Österreich gehalten. Tierheimleiter Stephan Scheidl erklärt, dass sie häufig als Babys auf Exotenmärkten oder online erworben werden. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit an verschiedene klimatische Bedingungen sind sie oft in heimischen Gartenteichen zu finden.

„Schiggy“ auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Es ist unklar, ob es sich bei der gefundenen Schnappschildkröte um ein entflohendes oder ausgesetztes Tier handelt. Derzeit wird nach einem geeigneten Ort gesucht, wie einem Zoo, Wildpark oder einem Schildkrötengnadenhof, wo „Schiggy“, wie sie liebevoll von den Pflegern genannt wird, ihren Lebensabend in Sicherheit und Geborgenheit verbringen kann.