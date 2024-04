Verkehrsunfall: 87-jähriger Fahrer verstarb am Unfallort

Veröffentlicht am 18. April 2024, 17:20 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Berichten zufolge bog der ältere Fahrer trotz des entgegenkommenden Verkehrs unerwartet in eine Kreuzung ein, was zu einem Zusammenstoß führte. Der Wagen des Älteren wurde in den Straßengraben geschleudert, während die junge Fahrerin einen Schock erlitt und ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht wurde.

Beifahrerin schwer verletzt

Rettungskräfte mussten den 87-jährigen Fahrer aus dem Wrack befreien, doch trotz ihrer Bemühungen verstarb er noch am Unfallort. Seine 73-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die B 21 war von 10.25 bis 12.24 Uhr aufgrund des Unfalls gesperrt, während die Behörden die Unfallursache untersuchten und der Verkehr umgeleitet wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.04.2024 um 17:23 Uhr aktualisiert