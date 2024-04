Von Dach gefallen: Arbeiter (55) schlug auf Steinboden auf

Am heutigen Donnerstag, dem 18. April 2024, gegen 16 Uhr war ein 55-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan mit Arbeiten an einem Terrassendach bei einem Wohnhaus in Krumpendorf beschäftigt. Aus bisher noch unbekannter Ursache stürzte der Mann vom Terrassendach 3,5 Meter auf den davor befindlichen Steinboden.

Hubschrauber im Einsatz

Der Mann zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde von einem First Responder, sowie von Rettungsdienst und Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Versorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.