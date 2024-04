Blutige Eskalation: Mann attackiert Nachbarn mit Hammer

Veröffentlicht am 18. April 2024, 18:03 / ©Andy Gries/Pixabay

Als die Tür geöffnet wurde, versuchte der 40-Jährige gewaltsam einzudringen und griff seinen Nachbarn mit einem Hammer an. Das Opfer konnte sich in letzter Minute aus seiner Wohnung retten, während der Angreifer offenbar in seine eigene Wohnung flüchtete. Die WEGA wurde alarmiert und forderte den mutmaßlichen Täter mehrmals auf, seine Wohnung zu verlassen. Doch er weigerte sich beharrlich, woraufhin die Beamten gezwungen waren, die Tür aufzubrechen und den Mann vorläufig festzunehmen.

Mutmaßlich Verdächtiger in Haft

In der Wohnung des Opfers fanden die Ermittler zerstörte Vasen und die Tatwaffe, einen Hammer. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Tatverdächtigen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen weiterlaufen. Es gilt die Unschuldsvermutung.