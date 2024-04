Noch eine Ladung Schnee: Wochenende bringt hier bis zu 25 Zentimeter

Am Wochenende soll wieder einiges an Neuschnee kommen.

„Tiefdruckgebiete über dem Kontinent führen bis Ende der Woche polare Kaltluft in mehreren Schüben zu den Alpen“, schreibt die „GeoSphere Austria“. Dabei wird es am kommenden Wochenende wieder einiges an Neuschnee geben – zumindest in Vorarlberg und dem Westen Tirols. „Vor allem in den Nordweststaulagen zwischen Silvretta, Verwall, Arlberg und dem Außerfern sind von Freitagabend bis Sonntagfrüh nochmals 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee möglich. In höheren Lagen können auch deutlich größere Neuschneemengen zusammenkommen“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“.

Gelbe Schneewarnung für Teile Tirols und Vorarlbergs

Aufgrund der doch größeren Neuschneemengen, die im Westen Tirols und im Osten Vorarlbergs zu erwarten sind, haben die Wetterexperten auch eine gelbe Schneewarnung ausgesprochen. Diese gilt von Freitag, 19. April 20 Uhr, bis Sonntag, 21. April 6 Uhr. Zu erwarten ist eine erhöhte Unfallgefahr auf schneeglatten Straßen, Gefahr von leichtem Schneebruch und eine leicht erhöhte Gefahr von Dachlawinen. Zudem könnten speziell höher gelegene sowie ganzjährig geöffnete Passstraßen schwerer passierbar sein.

Das empfiehlt die „GeoSphere Austria“: Prüfen Sie Ihr Fahrzeug auf Wintertauglichkeit

Planen Sie Verzögerungen im Straßenverkehr ein

Reduzieren Sie im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand

Achten Sie auf den Einsatz von Schneeräumfahrzeugen