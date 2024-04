Schauer und Schneefall: Österreichs Wetter wird unbeständig

In den Bergen der Alpennordseite fällt bereits Schnee. Nachmittags breiten sich die Niederschläge weiter aus, besonders von Vorarlberg bis nach Oberösterreich. Lokale Schauer bleiben in Kärnten, der Südoststeiermark und im Südburgenland. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, im Norden kräftig. Temperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 4 Grad am Morgen und 6 bis 13 Grad am Tag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.