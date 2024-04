Von Nebel bis Regen: Kärnten im Wetter-Chaos am Freitag

Veröffentlicht am 18. April 2024, 21:36 / ©Leserfoto

Bis zur Mittagszeit wird es jedoch überwiegend sonnig sein, bevor die Wolken gegen Nachmittag wieder zunehmen und vereinzelte Regenschauer folgen. Besonders in Gebieten mit längerem Sonnenschein kann es am Morgen leicht frostig sein. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 7 bis 13 Grad Celsius, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.