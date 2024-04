Unfall auf A10: Nachkommende leisteten Erste Hilfe

Veröffentlicht am 19. April 2024, 06:13 / ©5 Minuten

Eine 66-jährige Spittalerin lenkte ihr Auto auf der A 10 Tauernautobahn von Villach kommend in Fahrtrichtung Salzburg. Am Beginn des Baustellenbereichs bei Straßenkilometer 158.940 in der Gemeinde Paternion (Bezirk Villach-Land) fuhr die Frau aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf die abgeschrägte Betonleinwand auf. Der Wagen kam einige Meter später auf der Fahrerseite zu liegen. Nachkommende Verkehrsteilnehmer konnten der Verunfallten aus dem Fahrzeug helfen und leisteten Erste Hilfe.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Die Unfalllenkerin wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst mit Verletzungen in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Während dieser vom Unfallort geborgen wurde, wurde die A10 zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

20 Florianis im Einsatz

Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Im Einsatz standen neben der Streife der Autobahnpolizeiinspektion Spittal an der Drau ein Fahrzeug des Rettungsdienstes sowie die Freiwillige Feuerwehr Paternion mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 07:21 Uhr aktualisiert