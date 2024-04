Überholmanöver endete in Wiese: Lenker krachte in Strommasten

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein Autolenker von der Sennerei Langenegg weg auf der L6 in Richtung Krumbach. Auf Höhe des Tennisplatzes in Langenegg überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. In der ansteigenden Linkskurve auf Höhe Straßenkilometer 6 dürfte der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, wodurch er in die rechts von der Fahrbahn befindliche Wiese geriet.

Im Krankenhaus

Er touchierte Verkehrspfosten und Zaunpfähle. In weiterer Folge kollidierte er mit dem in der Wiese befindlichen Stromkasten, sowie Strommasten, wodurch das Fahrzeug abrupt zum Stillstand kam. Der Mann wurde mit Verletzungen von der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz verbracht.