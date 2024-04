Horror-Unfall am Wörthersee: Bootslenker (19) übersah Schwimmer (34)

Es hätte eigentlich ein erholsamer Badeurlaub am Wörthersee werden sollen: Am 19. August 2023 sprang der 34-jährige Grazer beim Seecorso in Velden ins Wasser. Im selben Moment startete ein 19-jähriger Klagenfurter sein dort angeleintes Motorboot und wollte es zwischen den Stegen rückwärts in den See fahren.

Schwere Verletzungen

Der 34-Jährige geriet dabei in die Bootsschraube und wurde schwer verletzt. Ein zufällig anwesender Notarzt übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde der Grazer vom Hubschrauber ins Klinikum geflogen – 5 Minuten berichtete. Es folgte eine stundenlange Notoperation, wobei der Steirer in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste.

Diversion angeboten

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und von der Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den Klagenfurter wegen grob fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Eine Überwachungskamera filmte den Horrorunfall – mehr dazu hier. Nun steht fest: Der Bootslenker soll den Grazer nicht gesehen haben. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, kommt der 19-Jährige somit mit einer Diversion davon. Er bekommt demnach keine Strafe, sollte er diese annehmen.