Drogenlenker überfuhr Fußgängerin und ließ sie verletzt liegen

Bereits am 18. April 2024 um 06.50 Uhr lenkte ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land seinen Wagen von Kremsmünster kommend in Richtung Wels. Im Ortsgebiet von Sattledt übersah er die am Fußgängerübergang befindliche 47-jährige Kirchdorferin und kollidierte mit dieser. Sie blieb daraufhin unbestimmten Grades verletzt am Fahrbahnrand liegen. Der Vorfall wurde von einigen Zeugen beobachtet. Der Lenker hielt demnach das Fahrzeug kurz an; fuhr dann aber davon, ohne der Frau zu helfen.

Lenker stellte sich selbst

Mit Hilfe der aufmerksamen Zeugen konnte der fahrerflüchtige PKW und dessen Lenker ausgeforscht werden. Vom Lenker und vom Auto fehlte jedoch bis zum Nachmittag des 18. April 2024 jede Spur. Schließlich stellte sich der Unfalllenker gegen 15 Uhr selbst bei der Polizei. Bei ihm wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt und die Weiterfahrt untersagt.

