Klima-Kleber legten wieder Frühverkehr in Wien lahm

Unterstützer der Letzten Generation legten im Frühverkehr wiederholt verschiedene Straßen und Kreuzungen Wiens in kleinen Gruppen für kurze Zeit still. Unter anderem protestierten die Menschen in der Westeinfahrt, am Matzleinsdorferplatz, beim Westbahnhof, Hauptbahnhof und am Schwedenplatz. Anders als bei vergangenen Protesten wurde diesmal auf den Superkleber verzichtet. Auf Anweisung der Polizei verließen die Menschen die Straße, um sich kurz darauf erneut zu versammeln und ihren Protest an anderer Stelle fortzusetzen.

