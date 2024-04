Vier Kärntnerinnen bei Damen-Eishockey-WM in Klagenfurt

Norwegen vs. Österreich: Sonntag, 21. April 2024, 18.30 Uhr, Klagenfurt

Österreich vs. Südkorea: Montag, 22. April 2024, 19.30 Uhr, Klagenfurt

Frankreich vs. Österreich: Mittwoch, 24. April 2024, 19.30 Uhr, Klagenfurt

Österreich vs. Ungarn: Freitag, 26. April 2024, 20.25 Uhr, Klagenfurt

Österreich vs. Niederlande: Samstag, 27. April 2024, 20:25 Uhr, Klagenfurt