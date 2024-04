Party im Club X-treme: Asim Bajric tritt in Villach auf

Im Club X-treme in Villach wird heute Abend, 19. April, ordentlich gefeiert. Die Betreiberin des erfolgreichen Balkan-Clubs Tamara und ihr Team holen nämlich den bekannten bosnischen Folksänger Asim Bajric auf die Bühne. Auf Instagram zeigte der Sänger bereits, wie er sich am Wörthersee, genauer gesagt am Pyramidenkogel, gut gehen lässt. Das Event mit Live-Musik startet um 21 Uhr im Club X-Treme (Eingang in der Brauhausgasse 17).

©Club X-treme Villach