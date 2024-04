Nach Gemeinderatssitzung: Das ändert sich jetzt in Hermagor

Veröffentlicht am 19. April 2024, 10:46 / ©Maja Miskovic

In der Gemeinderatssitzung vom 18. April 2024 wurde einerseits der Rechnungsabschluss

2023 präsentiert und diskutiert, andererseits wurden vor allem etliche

Widmungsänderungen und Verträge beschlossen. Der Rechnungsabschluss für das vorangegangene Jahr weist zwar im Ergebnishaushalt (inklusive Abschreibungen, Rückstellungen und dergleichen) noch ein geringes Minus auf, im Finanzierungshaushalt (Zahlungsfluss) ergibt sich ein positiver Saldo. Gegenüber dem Voranschlag ergab sich eine erhebliche Verbesserung, welche sich vor allem auf höhere Einnahmen aus der Kommunalsteuer, aus der Ortstaxe, einem Grundverkauf und auch noch erhaltenen Corona-Entschädigungen zurückführen lässt.

Bürgermeister dankt für Verständnis

Bürgermeister und Finanzreferent Leopold Astner: „Ein großes Dankeschön an unsere heimischen Klein- und Mittelbetriebe, den Unternehmern und Arbeitnehmern gleichermaßen, welche dafür verantwortlich sind. Aber auch ein Danke an die Gemeindemandatare und die Gemeindeverwaltung für das Verständnis, dass bei den Ausgaben gespart werden muss und nicht alle Wünsche erfüllbar sind.“

©Stadtgemeinde Hermagor Hermagors Bürgermeister Leopold Astner.

Widmungsänderungen und Bädersanierung

Neben einigen kleineren Änderungen des Flächenwidmungsplanes wurde auch der Beschluss über die Änderung des Integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes im Gewerbepark Burgermoos von Industriegebiet auf Gewerbegebiet gefasst und damit die Ansiedlung kleinerer Betriebe erst ermöglicht. Das gemeindeeigene Strandbad am Pressegger See ist vor etwa 60 Jahren errichtet worden. Die dringend notwendige Sanierung wird nun gestartet. In einem ersten Schritt wird der Kinderspielbereich neugestaltet. Dafür werden von der Bäderverwaltung über 80.000 Euro investiert.