Zeichen der Solidarität: Siebte Sternenbank in Pörtschach eingeweiht

Auch der Regen konnte nicht verhindern, dass ein weiteres Kapitel der Hoffnung und Erinnerung am malerischen Ufer des Wörthersees geschrieben wird. Die feierliche Einweihung der siebten „Johns Sternenbank“ fand am Landspitz/Pörtschach statt, ein sichtbares Denkmal von Trost und Solidarität für Familien, die den Verlust eines Kindes erlebt haben. Mit Regenschirm und Jacke bei der Einweihung ausgestattet, sind sich Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz, Soldaten-mit-Herz-Vizepräsidentin Imrana Jashari und Wandelstern-Obfrau Bernadette Hartl einig: „Wir lassen Sternenkind-Familien nicht im Regen stehen“.

Sternenbank als Ort der Verbundenheit

Gemeinsam tragen sie die Botschaft der Hoffnung und des Zusammenhalts weiter, die das Herzstück von Johns Sternenbank ausmacht. John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz und Initiator bzw. „Vater der Sternenbank“, betonte erneut die Mission hinter diesem bewegenden Projekt: „Die Einweihung dieser Sternenbank ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, niederschwellige Hilfe anzubieten und die Botschaft an Sternenkind-Angehörige zu bringen: Du bist nicht allein.“ Wie bei den vorherigen Einweihungen steht auch diese Bank für mehr als nur ein Denkmal. Sie ist ein Ort der Verbundenheit, markiert durch ein Gedicht von John Patrick Platzer und einem QR-Code, der den Weg zu einer Webseite weist, wo über 500 Hilfsangebote für Sternenkind-Betroffene in Österreich, Liechtenstein und Südtirol zu finden sind.

©Soldaten mit Herz/James Platzer Eine Plakette mit einem Gedicht von John Patrick Platzer und einem QR-Code, der zu Hilfsangeboten führt, schmücken die Sternenbank.

Weitere Sternenbänke geplant

Die Sternenbank glänzt mit ihrer exklusiven Lage auf der Halbinsel direkt am schönen Wörthersee, doch die Position am Landspitz war keinesfalls zufällig gewählt. Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz hatte im Vorfeld zur Einweihung in den sozialen Medien dazu aufgerufen, dass ein passender Ort in Pörtschach gefunden werden soll. Die meisten Stimmen fielen auf „Landspitz/Pörtschach“. Weitere Sternenbänke sind heuer in Krumpendorf, in Gallizien, in Ferlach, in Graz, Wien und sogar in Bayern (Deutschland) geplant.