Anfang Mai: Viktringer Großflohmarkt steht vor der Tür

Wie schon im September wird der Großflohmarkt in Viktring auch im Mai wieder stattfinden.

Veröffentlicht am 19. April 2024, 11:02 / ©5 Minuten

Im Gegensatz zum Vorjahr, wo der Viktringer Großflohmarkt im Frühjahr leider ausfallen musste, wird er dieses Jahr wieder stattfinden. Und es ist schon in wenigen Tagen so weit. Vom 3. bis 5. Mai werden wieder tausende Besucher die Flohmarktwiesen in Viktring fluten.

Parkplatzsituation „wesentlich verbessert“

Dabei habe sich die Parkplatzsituation „wesentlich verbessert“, meinen die Initiatoren. Es werde nämlich noch eine weitere Parkmöglichkeit am Gelände der „Kropfitsch-Mühle“ geben. Zudem konnte auch der „Parkplatz 2“ vergrößert werden. Auch einen Aktivbereich für Kinder wird es wieder geben. Im Herbst wird der Flohmarkt übrigens auch wie üblich wieder stattfinden. Dieses Jahr ist der Termin von 30. August bis 1. September geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 11:05 Uhr aktualisiert