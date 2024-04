Anrainer atmen auf: Keine Fanmärsche vor dem Cup-Finale

Veröffentlicht am 19. April 2024, 11:02 / ©5 Minuten

Wie Dominik Sodamin von der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten erklärt, hätten die Vereine beschlossen, in diesem Jahr keine Fanmärsche zu veranstalten. Stattdessen wird es zwei Fandörfer rund um das Stadion geben. „Rapid wird das Fandorf im Norden in der Siebenhügelstraße haben, Sturm Graz seines auf der Südseite beim Schotterparkplatz“, so Sodamin weiter.

Offiziell kein Fanmarsch

Leichtes Aufatmen also bei allen Anrainern, die schon in den vergangenen Jahren teils über zerstörtes Eigentum berichtet hatten. Allerdings: „Bis 48 Stunden vorher kann jeder noch einen Fanmarsch anmelden. Die Behörde genehmigt den dann oder eben auch nicht“, erklärt Sodamin. Offiziell gebe es vonseiten der Vereine dieses Jahr allerdings keinen.