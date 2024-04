„Limited Edition“ kämpft um den Einzug ins Halbfinale

Am 26. April ist es endlich so weit, „Limited Edition“ bekommen die große Chance, sich beim Halbfinale eine Teilnahme an den live-Shows zu sichern. Die 28 Tänzerinnen sind zwischen 13 und 33 Jahren alt und sind Teil der Tanzfabrik des Allgemeinen Turnverein Graz. „Limited Edition“, unter der Leitung von Pascal Chanterie , nahm bereits an etlichen Show- und Meisterschaftsbühnen teil und gewann dabei zahlreiche österreichische Meistertitel sowie herausragende Auszeichnungen bei Weltmeisterschaften in ganz Europa. Von Portugal über England bis zurück nach Spanien haben „Limited Edition“ ihr Talent in allen Ecken Europas präsentiert.

Die „Große Chance“

Zur Sendungn „Großen Chance“ kam die Gruppe eher zufällig. Im Sommer 2023 wurde der Moderator der TV-Show auf die Gruppe aufmerksam, als sie ein Video mit Andi Knoll am Grazer Hauptplatz drehten, woraufhin sie begeistert eingeladen wurden, sich für die nächste Staffel zu bewerben. Die Tanzgruppe verbrachte daraufhin die nächsten Wochen damit, Konzepte und Ideen zu sammeln. Das Resultat war „Limited Edition“, zusammengewürfelt aus drei kleineren Hip-Hop-Gruppen. Zu Beginn bedurfte es noch einiges an Flexibilität mit so einer großen Gruppe zu üben, die Tänzerinnen gewöhnten sich jedoch schnell an die neue Routine. Von Anfang an verband die Tanzgruppe nämlich eines: Der Tanz und ihre Liebe dazu. Ihr Ziel ist es, das Motto „Frauenpower“ zu vertreten und starke Frauen aller Diversität zu bestärken.

Es geht um alles

Am Abend des 19. April darf die Gruppe in der Vorrunde der „Großen Chance“ ihr Können zeigen. Sollte die Gruppe ihr Talent beweisen können, steht ihnen der Einzug ins Halbfinale am 26. April und danach das Finale am 17. Mai bevor, wo sie ihr Können der Jury, Mark Seibert, Simon Stelzer und Josh, sowie den Zuschauern beweisen müssen. Sollten sie gewinnen, steht ihnen ein Geldpreis von 50.000 Euro bevor.