Innovativ: HolzbrÃ¼cke auf S37 speichert viele Tonnen CO2

Veröffentlicht am 19. April 2024, 11:32 / ©Asfinag

Innovationen seien in allen Bereichen der „Asfinag“ ein „wichtiger Antrieb, um fit für die Zukunft zu bleiben“, heißt es nun in einer Aussendung. Gemeinsam mit der „Hasslacher Gruppe“ setze man derzeit eine solche bei der S37 Klagenfurter Schnellstraße um. Eine jener Brücken, die im Zuge des Sicherheitsausbaus neu errichtet werden mussten, wurde nämlich als Holz-Beton-Verbundbrücke geplant. „Der Holzbauteil ist 21 Meter lang, einen Meter dick und hat eine Breite von fast vier Metern“, so die „Asfinag“.

Auf der A2 ist bereits eine Holzbrücke „in Betrieb“

Zudem speichere das Holz etwa 70 Tonnen CO2. Über das ganze Holz-Tragwerk wurde ein Netz aus Sensoren gesponnen, welche die Holzfeuchtigkeit und die klimatischen Bedingungen überwachen. Die Holzbrücke auf der S37 ist bereits das zweite große Projekt, bei dem Holz als wesentlicher Baustoff eingesetzt wird. Auf der A2 Süd Autobahn ist seit knapp zwei Jahren eine so genannte Verkehrszeichenbrücke aus Holz nahe Völkermarkt-Ost „in Betrieb“.