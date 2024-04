LKW stürzt in Fluss – Straße war stundenlang gesperrt

Veröffentlicht am 19. April 2024, 12:05 / ©pixabay.com

Am 18. April 2024 kam es gegen 15 Uhr auf der Gusental Landesstraßeim Bereich Engerwitzdorf zu starkem Schneefall, wodurch ein 33-jähriger Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit seinem Sattelkraftwagen ins Schleudern kam und daraufhin in das Bachbett der „Großen Gusen“ stürzte. Der Laster kam am Dach zu liegen. Der Lenker konnte allein das Führerhaus verlassen.

Leichte Verletzungen und lange Sperre

Er wurde von der Rettung erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der 33-Jährige wurde ambulant behandelt und konnte mit nur leichten Verletzungen das Krankenhaus wieder verlassen. Der LKW musste mit zwei Kränen der Feuerwehr aus dem Bachbett herausgehoben werden. Die Landesstraße musste für den umfangreichen Einsatz mehrere Stunden – bis nach 22 Uhr – gesperrt werden. Die 24 Tonnen Eisenstangen Ladung wird heute, 19. April 2024, aus dem Fluss geborgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 12:09 Uhr aktualisiert