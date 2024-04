Ab Sommer: „Energie Graz“ senkt Strom- und Gaspreise deutlich

Insgesamt 90.000 Haushalte und Kleingewerbetreibende, die mit Fixpreis-Tarifen ausgestattet sind, sollen von der Preisreduktion profitieren, erklärt man seitens der „Energie Graz“ in einer Aussendung. In Summe liege die Ersparnis für einen Grazer Durchschnittshaushalt bei 550 Euro jährlich. „Nachdem wir bereits im letzten Jahr als einer der ersten Energieversorger Preissenkungen vorgenommen haben, kommen wir erneut unserem Versprechen nach, die positive Marktentwicklung so rasch wie möglich an unsere Kunden weiterzugeben“, so die Geschäftsführer der Energie Graz, Boris Papousek und Werner Ressi.

Unterstützungen bis zu 800 Euro möglich

Per 1. Juli senkt die Energie Graz daher die Fixpreis-Tarife für Gas um 52 Prozent, beim Strom beträgt die Senkung des Verbrauchspreises ab 1. August rund elf Prozent. „Auch Strom-Neukunden profitieren von der Preissenkung“, heißt es in der Aussendung weiter. Zudem stelle die „Energie Graz“ für einkommensschwache Haushalte den „Härtefallfonds“ zur Verfügung. Dieser sei insgesamt mit einer Million Euro dotiert, Unterstützungen von bis zu 800 Euro seien möglich.