Brutale Supermarkt-Überfälle: Verdächtiger (38) stellte sich in Litauen

Konkret geht es um einige bewaffnete Raubüberfälle auf Supermärkte in Niederösterreich in unregelmäßigen Abständen und in unterschiedlicher Zusammensetzung sowie einen Raubüberfall auf einen Juwelier in Deutschland. In den Fällen war auf äußert brutaler Art und Weise vorgegangen. Die überfallenen Angestellten/Kunden wurden misshandelt, gefesselt bzw. geknebelt und beraubt. Durch die massiven Gewaltanwendungen wurden dabei die Opfer teilweise verletzt bzw. erlitten großteils einen schweren Schock.

Festnahme nach Auslieferung

Zwei litauische Staatsbürger im Alter von und 33 und 42 Jahren wurden nach Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe wegen des bewaffneten Raubüberfalls auf den Juwelier in Deutschland aufgrund bestehender Europäischer Haftbefehle des Landesgerichts Korneuburg am 6. Februar 2024 bzw. am 16. April 2024 nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme waren beide Beschuldigte zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Supermarkt in Hollabrunn am 25. Jänner 2019 geständig und wurden über Anordnung des Landesgerichts Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Nach Fahndungsdruck selbst gestellt

Ein weiterer 38-jähriger litauischer Beschuldigter stellte sich aufgrund des Fahndungsdruckes den litauischen Behörden und wurde am 5. März 2024 nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich an der Beteiligung zu zwei versuchten Raubüberfällen auf einen Supermarkt in Hollabrunn am 8. März 2019 und am 9. März 2019 nicht geständig. Auch er wurde über Anordnung des Landesgerichts Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die anderen Beschuldigten wurden bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und befinden sich derzeit in verschiedenen Justizanstalten in Österreich in Strafhaft.