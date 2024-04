Tierdrama vor Shopping Center: Kleiner Welpe Finn allein gelassen!

Der Welpe, ein Rüde, war in der Tasche zusammen mit einem Zettel entdeckt worden, auf dem eine eindringliche Bitte geschrieben stand: „Bitte! Bring mich zu dir nach Hause! Ich möchte nicht in ein Tierheim gehen.“ Doch von einem möglichen Besitzer fehlte jede Spur. Der kleine Kerl hatte sich sogar aus der Tasche befreit, hing jedoch noch an der Sicherheitsleine, die ihn am Rausspringen hinderte.

Sofortige Operation notwendig

Die Situation war äußerst gefährlich, denn der Welpe hätte leicht zwischen den Autos umherirren können. Ein glücklicher Zufall verhinderte Schlimmeres. Bei der Untersuchung: Eine verkrustete Stelle am Kopf des Tieres entpuppte sich als hochgradig entzündeter Abszess, der den erst 8 Wochen alten Welpen schwer belastete. Der Abszess war bereits mit Eiter gefüllt, und eine sofortige Operation war unumgänglich, um Schlimmeres zu verhindern. Warnung: Die nächsten Bilder zeigen den Abszess von Finn.

©Arche Noah | Warnung: Die nächsten Bilder zeigen den Abszess von Finn. ©Arche Noah ©Arche Noah

Hier kann seine medizinische Versorgung finanziell unterstützt werden Empfänger: Aktiver Tierschutz Austria

IBAN: AT71 3800 0000 0513 5025

BIC: RZSTAT2G Verwendungszweck: Welpe Finn

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 15:24 Uhr aktualisiert