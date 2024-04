Wird „Villacher Bier“ bald nur noch in Graz gebraut?

Veröffentlicht am 19. April 2024, 15:23 / ©5 Minuten

Seit Jahrzehnten wird in Villach das berühmte und beliebte „Villacher Bier“ gebraut. Die Brauerei steht allerdings vor dem „Aus“. Jedenfalls kursieren aktuell Gerüchte darüber, dass die „Brau Union“, der Eigentümer der „Villacher Brauerei“ eine Zentralisierung im Sinn hat. Wie die „Kleine Zeitung“ nun berichtet, dürften zumindest einige der 40 Mitarbeiter Bescheid bekommen haben, wie es mit der Brauerei und der Biermarke weitergeht.

Wie viele Mitarbeiter „dürfen“ bleiben?

Demnach steht neben einem Mitarbeiterabbau auch im Raum, dass das Villacher Bier künftig nicht mehr in Villach, sondern im Grazer Bezirk Puntigam abgefüllt werden soll. Die Brauerei in Villach wiederum soll demnach zu einer Schaubrauerei werden. Das wiederum dürfte auch dafür sorgen, dass von den 40 Mitarbeitern, die noch in Villach sind, etwa die Hälfte ihren Job verlieren könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür allerdings nicht nicht. Wir informieren euch, wenn es neue Informationen gibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.04.2024 um 15:27 Uhr aktualisiert