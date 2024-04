Cobra-Einsatz nach EU-Haftbefehl: Serbe (40) in Wien festgenommen

Veröffentlicht am 19. April 2024, 15:31 / ©LPD Makowecz

Im Zuge von Erhebungen von Beamten des Landeskriminalamts Wien konnte ein 40-jähriger serbischer Staatsangehöriger wahrgenommen werden, gegen den ein europäischer Haftbefehl aufgrund von Suchtmitteldelikten besteht. Am Mittwoch, dem 17. April, um 8.15 Uhr wurde der Verdächtige schließlich in Zusammenarbeit mit dem Einsatzkommando Cobra in Wien-Döbling festgenommen. Im Zuge der Durchsuchungen wurden insgesamt 44.605 Euro sichergestellt.