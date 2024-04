Unfall in Klagenfurt: 11-Jähriger von Auto erwischt

Veröffentlicht am 19. April 2024, 15:49 / ©5 Minuten

Eine 53-jährige Klagenfurterin war heute Mittag, gegen 12.37 Uhr mit ihrem Auto auf der Ebentaler Straße in Klagenfurt in Richtung Völkermarkter Straße unterwegs. Zwischen zwei parallel zum Fahrbahnrand abgestellten Autos wollte ein 11-jähriger Bub dann die Fahrbahn mit seinem Tretroller überqueren. Die Autofahrerin konnte dies nicht mehr rechtzeitig erkennen, woraufhin sie mit dem Buben kollidierte. Der 11-Jährige wurde am linken Fuß verletzt und ins Klinikum eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt.