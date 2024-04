Tiergarten Schönbrunn: Stelle des Zoodirektors wird neu ausgeschrieben

Veröffentlicht am 19. April 2024, 15:57 / ©Pexels.com

„Geschäftsführungsfunktion der Schönbrunner Tiergarten Ges.m.b.H. (STG) (m/w/d)“: Unter diesem Wortlaut startete die Informationsplattform des Bundes (EVI) eine Stellenausschreibung für den Posten des Geschäftsführers des Tiergartens Schönbrunn. Aktuell belegt diese Stelle der Zoologe Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Ende des Jahres läuft Hering-Hagenbecks – er ist seit 2020 Alleingeschäftsführer – Vertrag nämlich aus. Eine Verlängerung müsste bis spätestens Juni erfolgen.

Bewerbungen bis 15. Mai

Für Hering-Hagenbeck bedeutet das nicht das Ende, denn auch er könne sich erneut bewerben, wie es in Medienberichten heißt. Viel mehr ist es Routine, dass die Stelle alle fünf Jahre neu ausgeschrieben wird. Auch der aktuelle Zoodirektor wird sein Los in den Topf werfen und sich erneut bewerben. Jeder, der dem Anforderungsprofil entspricht, hat die Möglichkeit Geschäftsführer des Tiergartens Schönbrunn zu werden. Das Auswahlverfahren wird durch das Personalberatungsunternehmen H.I. Executive Consulting GesmbH begleitet. Bewerbungen können bis spätestens 15. Mai eingereicht werden. Mehr dazu hier.