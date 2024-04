Nockis und Marco Ventre bekommen prestigeträchtigen Award

Der „smago! Award Österreich & Südtirol 4.0“ hat am gestrigen Donnerstag, den 18. April, Geschichte geschrieben. In der Hohenhaus Tenne in Schladming ging der Award nämlich in seine vierte Runde. „smago!“ steht seit jeher für „SchlagerMAGazin Online“ und feiert 2024 sein 25-jähriges Bestehen.

Preisverleihung & Kurzauftritte

Der Award selbst ist eine Preisverleihung mit Kurzauftritten der Preisträger, mitwirkenden Künstler und Bands. Einmal mehr gaben sich die Top-Stars der deutschsprachigen Musikszene sowie die “jungen Wilden” in Schladming die Klinke in die Hand. Zum vierten Mal führte außerdem schon Marc Pircher durch das Programm.

Marco Ventre und Nockis holen sich einen Award

Aus Kärntner Sicht holten sich mit dem “Wenn die Musi spielt” Gastgeber Marco Ventre und den Nockis gleich zwei namhafte Vertreter einen Award. Für Ventre war es überhaupt der Zweite hintereinander, die Nockis haben sich den Award für „Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ geholt. Und mit Silvio Samoni konnte smago! “Die goldene Stimme vom Wörthersee mit Herz und Gefühl” gewinnen. Silvio Samoni sorgte für einen besonderen Überraschungsmoment, in dem er die italienische Version des Nockis-Titel „Amore vero“ vortrug – und das unmittelbar vor dem Auftritt der Nockis.

Auch „der Titan“ Peter Orloff und Heino waren „zu Gast“

Und: Wie bereits im vergangenen Jahr adelte der mittlerweile 85-jährige Jahrhundertsänger Heino auch in diesem Jahr den smago! Award durch seine Teilnahme. Ebenfalls mit dabei: „Der Titan“ Peter Orloff, der am 12. März 80 Jahre jung wurde und mal eben mit der Neuaufnahme des 1969 von ihm komponierten und produzierten Titel „Du“ (Peter Maffay) im Verbund mit Heino und Sandy Meyer-Wölden Platz 1 der internationalen YouTube Charts in Deutschland erreichte.