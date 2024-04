Gegen Windschutzscheibe geknallt: Radfahrer (24) verletzt

Veröffentlicht am 19. April 2024, 17:36 / ©Kzenon-stock.adobe.com

In den heutigen Mittagsstunden, Freitag 19. April 2024 gegen 12.50 Uhr, wollte ein 17-jähriger Österreicher mit seinem Auto von der Schießstandstraße in Jenbach kommend in die Achenseestraße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem, von Norden kommenden, 24-jährigen Radfahrer.

Passant setzte Rettungskette in Gang

Der Radfahrer prallte daraufhin gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Der 17-Jährige zögerte keine Sekunde und begab sich sofort zum Radfahrer, um Erste-Hilfe zu leisten. Ein unbeteiligter Passant eilte ebenfalls zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.