Wohnhaus in Flammen: 15 Personen bereits evakuiert

Wie die „Krone“ berichtet, kam es in den heutigen Abendstunden, Freitag 19. April 2024 kurz nach 17 Uhr, erneut zu einem Großbrand in Oberösterreich. Es ist bereits das zweite Feuer binnen weniger Stunden – wir haben berichtet. Diesmal brach ein Feuer in einem Wohnhaus in St. Pantaleon aus.

Florianis und Rettung gefordert

Rund acht Feuerwehren mit zahlreichen Einsatzkräften sind vor Ort. Auch das Rote Kreuz steht mit fünf Rettungswagen im Einsatz. 15 Menschen mussten bereits aus dem brennenden Haus evakuiert werden. Ein Mann versuchte sich durch einen Sprung aus dem zweiten Stock in Sicherheit zu bringen. Er soll sich nicht schwer verletzt haben. Warum das Feuer ausbrach, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Zur Unterstützung rückte auch das Kriseninterventionsteam an.