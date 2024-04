Carinthian Lions bereit für das Duell gegen die Blue Devils in Hohenems

Bereits am Samstag macht sich das gut 45 Mann umfassende Team, bestehend aus Spielern, Coaches und Betreuern, auf den Weg nach Vorarlberg. Dort werden sie vor Ort übernachten, um ausgeruht in das entscheidende Spiel am Sonntag zu gehen.

Spannende Revanche:

Die Spiele gegen die Blue Devils waren in den letzten Jahren stets auf Augenhöhe, wobei die Vorarlberger in der vergangenen Saison beide Partien für sich entscheiden konnten. Doch die Lions geben sich nicht geschlagen. In der Defense sind mit Sebastian Donesch und Kevin DiPippo zwei Spieler wieder mit dabei, die den Saisonauftakt verletzungsbedingt verpasst hatten.

Carinthian Lions vs. Cineplexx Blue Devils:

Headcoach Max Puchstein äußerte sich optimistisch über die bevorstehende Herausforderung: „Mit Hohenems kommt die nächste Herausforderung auf uns zu. Die Saison ist noch jung, aber jedes Spiel ist entscheidend im Kampf um die Playoffs. Die Blue Devils haben nicht nur Top-Spieler, sondern auch einen sehr guten Coaching Staff, also wird es nicht nur auf dem Feld, sondern auch an der Sideline ein Schachspiel werden. Wir sind hoch motiviert und bereit für die Aufgabe, um mit 1-0 die Woche zu beenden!“ Das Spiel zwischen den Carinthian Lions und den Cineplexx Blue Devils findet am Sonntag, den 21. April 2024, um 14 Uhr im Herrenried Stadion in Hohenems statt.