Stau nach Crash: Motorrad prallt auf Auto & kam zu Sturz

Am 19. April 2024, gegen 13.40 Uhr lenkte ein 30-jähriger Österreicher sein Auto auf der Inntalautobahn (A-12) im Gemeindegebiet Völs in Richtung Osten. Hinter dem Auto fuhr ein 36-jähriger kuwaitischer Staatsangehöriger mit seinem Motorrad und seiner 28-jährige Begleiterin (ebenfalls aus Kuwait) am Sozius nach. Plötzlich musste der Auto-Lenker verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfahrende Motorradfahrer zu spät bemerkte und folglich auf das Fahrzeug auffuhr. Dadurch kam der Motorradfahrer zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Die am Sozius mitgefahrene Frau und der Auto-Lenker blieben unverletzt. Der verletzte Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Aufgrund des Unfalles im Baustellenbereich war dieser nur einspurig passierbar, weshalb es zu einem erheblichen Stau kam.