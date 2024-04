Sturm Graz triumphiert gegen Rapid: Sieg in erster Begegnung!

Das Duell zwischen SK Sturm Graz und SK Rapid war von Anfang an intensiv, doch die Grazer konnten am Ende überliegen. Mit einen Ergebnis von 1:0 für Sturm Graz holten sie sich den Sieg.

Cupfinale am 1. Mai

Nach diesem Auftaktsieg steht das nächste Spiel am 24. April bevor, wenn Rapid Graz empfängt. Doch der Höhepunkt der Serie wird zweifellos das Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt sein, wo sich Sturm Graz und Rapid in einem neutralen Umfeld gegenüberstehen werden.