Regen oder Schnee? So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark

Es wird erwartet, dass Regen oder Schnee die Region immer wieder heimsuchen werden, wobei die Schneefallgrenze zwischen 800m und 1100m Seehöhe liegt. In der Mur-Mürz-Furche und im Südosten lockern die Wolken zeitweise auf, was gelegentliche Blicke auf die Sonne ermöglicht und größtenteils trockenes Wetter mit sich bringt. Der Nordwestwind wird im Laufe des Tages überall an Stärke zunehmen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 3 Grad in Bad Mitterndorf und 13 Grad in Bad Radkersburg, wobei die Kälte besonders in den höheren Lagen zu spüren sein wird, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria wissen.