Wechselhaftes Wochenende mit Regen und Schnee in Österreich

Die Wetterexperten wissen wie das Wetter am Samstag in Österreich wird: An der Alpennordseite stauen sich die Wolken, begleitet von teils anhaltendem Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze schwankt je nach Niederschlagsintensität zwischen 400m und 900m Seehöhe. Im Norden und Osten ziehen zeitweise Schauer vorbei, während dazwischen die Bewölkung kurzzeitig auflockert. Im Süden bleibt es weitgehend trocken und sonnig. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Bergland auch stark, aus West bis Nordwest. Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und plus 6 Grad, tagsüber erreichen sie in den Staulagen der Alpennordseite nur 4 bis 7 Grad, sonst 8 bis 14 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten.