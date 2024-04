Wie süß: Das erste Affenbaby wurde mit einem besonderen Namen geboren

Veröffentlicht am 20. April 2024, 06:29 / ©Abenteuer Affenberg/Burg Landskron

Jedes Jahr wird am Affenberg ein neues Thema festgelegt, das als Grundlage für die Namensgebung der neugeborenen Affenbabys dient. Für dieses Jahr wurde das Motto „Frieden in verschiedenen Sprachen“ gewählt. Vor kurzem wurde das erste Baby geboren und erhielt den Namen PAX, was auf Lateinisch „Frieden“ bedeutet.

180 Japanmakaken

Aktuell tummeln sich rund 180 Japanmakaken in dem vier Hektar großen Freiland-Gehege in Landskron. Seit, Freitag, 29. März, hat der Affenberg täglich auch für Besucher wieder geöffnet. Von 9.30 bis 17.30 Uhr könnt ihr euch im Zuge einer Führung das „Affentheater“ hautnah ansehen.