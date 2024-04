Geomagnetischer Sturm: Konntest du Polarlichter sehen?

Sonnenstürme können ein farbenfrohes Naturspektakel hervorrufen, bei dem der Himmel in verschiedenen Rottönen erstrahlt. Dafür müssen jedoch auch bestimmte Bedingen erfüllt werden, denn nicht jeder geomagnetische Sturm sorgt für Polarlichter. Er muss dabei stark genug sein. Auch die Wetterbedingungen müssen mitspielen, damit die Lichter überhaupt wahrgenommen werden können. Am besten sind die Polarlichter im Herbst, Winter oder Frühling in einer wolkenlosen Nacht zu sehen.

Waren Polarlichter in Kärnten und der Steiermark zu sehen?

„Am Abend des Freitag 19. April gibt es vereinzelte Meldungen von Polarlichtern in Südösterreich und Slowenien durch einen geomagnetischen Sturm. Dieser wird im Laufe der nächsten Stunden schwächer werden“, hieß es gestern in einem Posting der GeoSphere Austria. Gab es auch Meldungen in Kärnten oder der Steiermark? Wir haben für euch bei den Experten nachgefragt. Aufgrund der Wolkendichte sei es unwahrscheinlich, dass die Polarlichter sichtbar waren, so die Auskunft gegenüber 5 Minuten. Auszuschließen sei es jedoch nicht. Na, konntest du etwas sehen?