„Kritisches Denken“: Urania-Symposium im Grazer Rathaus

Veröffentlicht am 20. April 2024, 10:55 / ©Stadt Graz/Fischer

Dieses zweitägige Event nahm das Superwahljahr 2024 zum Anlass, um in Dialog zu treten und kritische Fragen zu stellen. Die rund 7.000 Mitglieder der Urania, vereint die Einstellung, durch Bildung zu einem vernünftigeren Handeln zu motivieren. Bürgermeisterin Elke Kahr hob in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung von Freude, Engagement, Haltung und Interesse als Grundpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft hervor. „Wir brauchen eine Gesellschaft, die diese Werte fördert, und kritisches Denken ist die Basis dafür“, sagte Kahr. Sie äußerte sich auch erfreut über die Initiative der Urania, dieses kritische Thema aufzugreifen und in den öffentlichen Diskurs einzubringen.