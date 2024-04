54 Fahrräder standen bereit: Fahrradversteigerung war ein voller Erfolg

Bürgermeister Christian Scheider mit Stadträtin DI Constance Mochar und Dietmar Podobnig vom Fundamt bei der traditionellen Fahrradversteigerung am Domplatz.

Bürgermeister Christian Scheider mit Stadträtin DI Constance Mochar und Dietmar Podobnig vom Fundamt bei der traditionellen Fahrradversteigerung am Domplatz.

Veröffentlicht am 20. April 2024, 11:54 / ©StadtKommunikation / Hude

Diese wurde vom Dorotheum Klagenfurt unter der Leitung von Christian Tschuk am Domplatz durchgeführt. Eine Stunde vor der Versteigerung konnten die Fahrräder besichtigt werden. Für Reparaturarbeiten an den Rädern stand ein Fahrradfachmann bereit, der seine Dienste zu einem geringen Preis anbot. Auch das Ordnungsamt sowie die Polizei standen für Auskünfte zur Verfügung.

„Tolle Sache“

„Ich freue mich darüber, dass die traditionelle Fahrradversteigerung am Domplatz wieder stattgefunden hat. Fahrräder, die in den letzten Jahren gefunden wurden und deren Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnten, werden versteigert und wir können auf diesem Weg jemandem eine Freude machen. Das ist eine wirklich tolle Sache“, so Bürgermeister Christian Scheider.