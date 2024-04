Wie süß! Storchenküken sind auf ÖBB-Funkmast geschlüpft

In Perg

Das ist bereits das zweite Jahr in Folge, in denen die ÖBB-Storchenfamilie erfolgreich für Nachwuchs gesorgt hat. Die österreichweit erste ÖBB Storchenkamera zeigt, was sich im Nest abspielt – vom Vorbereiten des Nests über die Brutzeit bis hin zur Aufzucht des Nachwuchses.

„Storchen-fit“

Die Störche scheinen große Fans der ÖBB zu sein, die dazu einen Funkmasten „storchen-fit“ gemacht haben. Störche lieben freie Sicht und einen hohen Landeplatz für ihr Nest, der Masten bietet also ideale Bedingungen. Um den Lebensraum der geschützten Tiere zu erhalten, wurde hoch oben eine eigene Plattform errichtet. Sie dient als Unterlage für das Nest und schützt die Umgebung vor Verunreinigung.