Eklat in Favoriten: Mann (33) brach bei Festnahme Polizisten die Hand

Die Polizisten konnten im Bahnhof einen offenbar alkoholisierten, lärmenden Mann wahrnehmen. Der Mann war äußerst unkooperativ, aggressiv und beschimpfte die Beamten. Er stellte sein strafbares Verhalten, trotz mehrmaliger Aufforderung, nicht ein, weshalb der 33-Jährige vorläufig festgenommen wurde. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann, unter anderem mit Tritten, gewaltsam. Dadurch wurden zwei Polizisten verletzt.

Der 33-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht

Im Anhaltebereich setzte der Tatverdächtige sein gewalttätiges Verhalten fort und verletzte einen Beamten, der ihn in den Anhalteraum bringen wollte. Der Polizist zog sich dadurch eine Fraktur des Mittelhandknochens zu. Alle drei verletzten Beamten konnten den Dienst nicht fortsetzen. In der Vernehmung gab der 33-Jährige an, sich an nichts erinnern zu können. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.