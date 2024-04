Auto überschlug sich und landete im Bach: Lenker war stark alkoholisiert

Veröffentlicht am 20. April 2024, 14:22 / ©Thomas Kaiser

Gegen 6.15 Uhr lenkte ein 28-jähriger Österreicher seinen Wagen auf der L32, Aldranser Straße, von Innsbruck in Richtung Aldrans. In einer Rechtskurve geriet der Lenker mit dem Fahrzeug ins Rutschen, woraufhin er auf die Gegenfahrbahn gelangte und in der Folge von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich einmal und kam im Bachbett des Aldranser Baches auf den Rädern zum Stillstand. Er konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und aus eigenen Kräften den Hang zur Landesstraße hochgehen.

Verletzter ins LKH Innsbruck gebracht

Zur gleichen Zeit lenkte ein 41-jähriger Österreicher sein Auto auf der selben Straße in Richtung Innsbruck. Dieser habe dem mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkommenden Wagen ausweichen müssen, um nicht mit diesem zusammenzustoßen. Dieser wurde dabei nicht verletzt und auch dessen Pkw nicht beschädigt. Der verunfallte Lenker wurde aufgrund beginnender Kopfschmerzen, nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, in das LKH Innsbruck gebracht. Der beschädigte Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Bachbett geborgen. Beim 28-jährigen Fahrzeuglenker wurde ein Alkotest mit erheblicher Alkoholisierung festgestellt. Nach Abschluss der Erhebungen, werden entsprechende Berichte an die zuständigen Behörden erstattet werden.