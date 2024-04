Frostgefahr: Kalte Polarluft bringt Minusgrade

Kalte Luftmassen aus den Polarregionen strömen von Norden her über Österreich. Schon am Wochenende macht sich daher kühles, wechselhaftes Aprilwetter spürbar.

Kalter Wochenstart

Aber besonders zum Montag hin wird es kalt. Laut der GeoSphere Austria herrscht Frostgefahr: „Besonders die Nacht von Sonntag auf Montag wird für die Landwirtschaft aber wieder heikel – nach einer eher windschwachen Nacht ist in den frühen Morgenstunden am Montag auch in den Niederungen mit leichtem Frost zu rechnen.“

Frostgefahr besteht

Die Frühtemperaturen sollen sich dabei zwischen minus 4 bis plus 3 Grad bewegen. Selbst im Flachland besteht zum Teil Nachtfrostgefahr. Das Wettermodell der GeoSphere Austria zeigt, mit welchen Temperaturminima am Montagmorgen zu rechnen ist. Besonders kalt dürfte es dabei in Vorarlberg und Tirol sowie in Teilen Kärntens, Steiermarks und Salzburg werden.