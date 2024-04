EU-Wahlauftakt: Das sind die SPÖ-Spitzenkandidaten aus den Bundesländern

Angeführt von Spitzenkandidat Andreas Schieder und der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner setzt sich das breitgefächerte Team für ein soziales und gerechtes Europa ein. Auf der Bühne fanden sich neben Schieder, Regner und SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler folgende SPÖ-Kandidaten aus den Bundesländern ein:

Claudia Arpa

Die SPÖ-Bundesratsabgeordnete Claudia Arpa aus Kärnten will eine starke Stimme für Frauenrechte in Brüssel sein. Ihr Herzensanliegen ist der Kampf für eine tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter und insbesondere gegen Gewalt an Frauen. Frauenrechte müssen mehr als Lippenbekenntnisse in Sonntagsreden sein.

Elisabeth Grossmann

Die SPÖ-Bundesratsabgeordnete aus der Steiermark setzt sich für einen „social deal“ ein, der die Menschen der EU weiterbringt, um weiter das europäische Einigungswerk zu stärken.

Günther Sidl

Der Niederösterreicher Günther Sidl ist seit 2019 SPÖ-EU-Parlamentarier. Er fordert, dass die EU endlich zeigt, wie sie für die Menschen da ist und dafür sorgt, dass der Umwelt- und Klimaschutz im Alltag der Menschen ankommt – durch die Förderung unserer Gemeinden und Städte als gute Orte zum Leben und zum Arbeiten, durch die Sicherstellung gentechnik- und pestizidfreier Lebensmittel und durch eine Energiepolitik mit Hausverstand und sozialem Augenmaß.

Hannes Heide

Der Oberösterreicher Hannes Heide ist seit 2019 SPÖ-EU-Abgeordneter und will sich im EU-Parlament weiterhin für eine soziale und faire Europäische Union der Möglichkeiten einsetzen. Er will ein Europa, in dem Kultur und Bildung geschätzt werden und der ländliche Raum sich selbstbewusst und ambitioniert weiterentwickeln kann.

Sabine Klausner

Sabine Klausner aus Salzburg kandidiert für die EU-Wahl, weil ihr ein soziales und gerechtes Europa wichtig ist, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Klausner will sich für ein klimafreundliches Europa und die Weiterentwicklung des europäischen Schienennetzes einsetzen.

Philipp Kreinbucher-Tyler

Der Kandidat aus Vorarlberg ist überzeugt, dass nur eine geeinte, handlungsfähige EU die globalen Herausforderungen Sicherheit, Klimawandel und Künstliche Intelligenz erfolgreich bewältigen kann.

Eva Steibl-Egenbauer

Die Tirolerin Eva Steibl-Egenbauer war Geschäftsführerin des Renner Instituts in Tirol und als Büroleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten Theresa Bielowski tätig. Nachdem Bielowski ihre Kandidatur für die kommende EU-Wahl aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat, hat der Bundesparteivorstand im März den Beschluss gefasst, dass Steibl-Egenbauer Tiroler Spitzenkandidatin für die EU-Wahl wird. Sie kandidiert, um für ein Europa zu kämpfen, das kompromisslos auf der Seite der Menschen steht: „Ein Europa, das den Anspruch hat, Klimaschutz und Sozialpolitik zu verbinden und mit Hausverstand und Herz die großen Zukunftsthemen meistert.“ Steibl-Egenbauer will „Europa nach Tirol und Tirol nach Europa bringen“.

Julian Krismer

Der Bundessekretär der Jungen Generation Julian Krismer kandidiert für das Europäische Parlament, weil er möchte, dass die EU ihr Versprechen an die kommenden Generationen, Frieden und Wohlstand in Europa zu sichern, erneuert. „Eine bessere EU ist möglich, wenn wir ihr eine sozialdemokratische Handschrift verpassen. Mit einem Europa als sicherer Hafen und nicht als Festung, mit einem Europa, das die Europäer*innen statt den Konzernen in den Mittelpunkt stellt und mit einem Europa, das den sozial gerechten Klimaschutz ganz oben auf der Agenda hat.“

Andreas Schieder

Der Spitzenkandidat für die EU-Wahl 2024 und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder ist seit 2019 SPÖ-EU-Abgeordneter. Der Wiener ist Volkswirt und passionierter Außenpolitiker. Schwerpunkte in seiner Arbeit im Europäischen Parlament sind die Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Verkehrspolitik, die Herausforderungen im Binnenmarkt sowie der internationale Handel.