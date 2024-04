Zwei neue Gebäude: Lakeside Park setzt Expansionskurs fort

Am Foto: Stadträtin Constanze Mochar, Bürgermeister Christian Scheider, LHStv. Gaby Schaunig, Lakeside Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht und Babeg-Geschäftsführer Markus Hornböck (v.l.)

Am Foto: Stadträtin Constanze Mochar, Bürgermeister Christian Scheider, LHStv. Gaby Schaunig, Lakeside Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht und Babeg-Geschäftsführer Markus Hornböck (v.l.)

Veröffentlicht am 20. April 2024, 17:20 / ©Johannes Puch

„Mit über 70 Unternehmen, acht Forschungsinstituten und insgesamt über 1.800 Mitarbeitern auf 38.000 Quadratmetern sind wir an der Kapazitätsgrenze angelangt“, so Geschäftsführer Bernhard Lamprecht. Deshalb wird mit dem symbolischen Spatenstich für die siebente Bauphase nun der Start zur Errichtung zwei neuer Gebäude gesetzt. Neben Büroflächen sind Gastronomieeinrichtungen, ein Kindergarten und weitere Forschungsräume in den beiden Gebäuden geplant. Investiert werden rund 18,8 Millionen Euro.

Nachhaltige Bauweise

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf eine nachhaltige Bauweise gelegt. So werden die neuen Gebäude teilweise aus CO₂-reduziertem Beton errichtet. Ausgestattet mit einer Photovoltaik-Anlage sowie einem Heizung- und Kühlungssystem über Tiefensonden werden energietechnisch moderne Gebäude geschaffen. Zudem strebt der Lakeside Science & Technology Park eine klima-aktiv-Zertifizierung an.

Fertigstellung soll 2025 erfolgen

„Die ausgezeichnete Entwicklung des Lakeside Science & Technology Parks unterstreicht die Innovationskraft und das Potenzial des Technologiestandorts Kärnten weit über die Landesgrenzen hinaus“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) beim heutigen Spatenstich und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) ergänzte: „Der Lakeside Park entwickelt sich zu einem Erfolgsmodell und ist eine Visitenkarte weit über die Stadtgrenzen hinaus. Für Klagenfurt als Klima-Vorzeigestadt Nr. 1 ist die Erweiterung, die auf eine klimafreundliche Bauweise setzt, eine große Chance.“ Die Fertigstellung der 7. Baustufe soll 2025 erfolgen.

©StadtKommunikation/Krainz Am Foto: Lakeside Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht, Bürgermeister Christian Scheider, Stadträtin Constance Mochar und Babeg-Geschäftsführer Markus Hornböck (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.04.2024 um 17:23 Uhr aktualisiert