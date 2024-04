Schein weg: Raser bretterte mit fast 200 km/h über A2

Veröffentlicht am 20. April 2024, 18:28 / ©BMI/Gerd Pachauer

Ein 41-jähriger Klagenfurter lenkte am heutigen Samstag, dem 20. April, gegen 12.30 Uhr sein Auto auf der Südautobahn, A2, in Richtung Klagenfurt. Dabei wurden auf Höhe Grafenstein – Dolina – im Zuge einer Nachfahrt mit einem Zivilfahrzeug mittels geeichtem Tachometer und Videoanlage eine Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen (erlaubt sind in diesem Bereich 130 km/h). Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen – er wird angezeigt.