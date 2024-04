Tanzen für alle: Gratis Kurse mit lokalen Künstlern

Unter dem Motto „for all ages, all bodies, all genders, all levels“ finden seit 2017 Gratis-Tanzklassen von ImPulsTanz statt. Die Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, sich in unterschiedlichsten Tanzstilen auszuprobieren, angeleitet von erfahrenen internationalen und heimischen Dozenten.

Lokale Künstler

Bei der Veranstaltung werden lokale Künstler wie Valentin Alfery, Magdalena „Maggy“ Schlesinger und Karine LaBel vor Ort sein. Alle Klassen sind barrierefrei. Auf der ImPulsTanz-Website stehen alle Informationen zur Verfügung. Unter anderem werden auch Angaben zur problemlosen Anreise und zu barrierefreien Parkmöglichkeiten angeführt.