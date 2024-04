Sonntag in der Steiermark bleibt recht kühl

Auch am Sonntag ist es in der Steiermark recht kühl. „Schneeregen und Schneefall werden aber weniger, und die Sonne kommt deutlich häufiger zum Vorschein als zuletzt. Dazu weht jedoch spürbarer, kalter Nordwind“, so die GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Zu den Höchsttemperaturen: Während diese in Mariazell bei 3 Grad liegen, liegen sie in Leibnitz bei 12 Grad.